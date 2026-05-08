Acuerdan avanzar en un cambio clave para reforzar las finanzas de los municipios bonaerenses

Intendentes de 68 municipios bonaerenses y autoridades legislativas de distintos espacios políticos acordaron avanzar en la elaboración de un proyecto de ley para modificar el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. La iniciativa busca otorgar mayor disponibilidad de recursos a las comunas en medio de un escenario de fuerte presión fiscal.

Según informó la Agencia DIB, la propuesta apunta a que el total de los recursos del fondo pueda ser utilizado libremente por los municipios. Actualmente, los intendentes solo pueden disponer sin restricciones del 70% de esas partidas, mientras que el 30% restante debe ejecutarse a través de programas definidos por la Provincia.

El planteo surge en un contexto marcado por la caída de las transferencias nacionales, una menor coparticipación y la baja en la recaudación propia de los municipios. A eso se suma el incremento de la demanda de asistencia social y las dificultades que varias comunas enfrentan para sostener servicios esenciales y afrontar obligaciones salariales.

El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal fue creado por la Ley Provincial Nº 15.557 y tiene un piso de distribución de 250 mil millones de pesos. De ese total, ya se giraron 13 mil millones. Si prospera la modificación, los municipios podrían destinar esos recursos —originados en la toma de deuda pública— a gastos corrientes, entre ellos el pago de salarios.

La reunión contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; el vicepresidente primero, Alexis Guerrera; y los diputados Juan Pablo de Jesús, Rubén Eslaiman, Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich.

En representación del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo participaron los intendentes Franco Flexas, Javier Gastón y Maximiliano Suescun.

Los jefes comunales presentaron una nota firmada por los 68 intendentes en la que advirtieron sobre las dificultades para “sostener servicios esenciales y afrontar obligaciones salariales”. Además, señalaron que “el deterioro de la actividad económica impacta directamente sobre la recaudación municipal y los recursos coparticipables, generando un desfasaje creciente entre ingresos y gastos corrientes”.

De acuerdo a lo informado, el objetivo ahora será redactar un proyecto de ley y avanzar en gestiones políticas con el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y funcionarios del Ejecutivo provincial.

Fuente: Agencia DIB