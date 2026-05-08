La lista “Integración” propone cambios en el Colegio de Abogados: honorarios, token, salud mental e inteligencia artificial

La lista Nº 1 “Integración”, encabezada por la abogada Elda Beatriz Donatelli, fue presentada oficialmente para participar en las elecciones del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, previstas para el próximo 15 de mayo.

La nómina postula candidatos para la renovación de autoridades del Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la representación ante la Caja de la Abogacía de la Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.

La presentación se realizó el pasado 5 de mayo de 2026, en cumplimiento de los plazos establecidos por la convocatoria emitida por el Colegio. Donatelli aspira a la presidencia de la institución por un período de cuatro años, en el marco de un espacio que plantea propuestas vinculadas a la defensa del ejercicio profesional, la modernización institucional y una mayor presencia territorial en las once localidades del Departamento Judicial.

Las propuestas

La plataforma de la Lista “Integración” está estructurada sobre cuatro ejes principales.

En materia de alivio económico y beneficios directos, se propone implementar un sistema de matrícula bonificada con subsidios escalonados, eliminar el token —o mientras tanto garantizar su reposición y renovación gratuita a cargo del Colegio—, crear una línea de créditos blandos “Estudio 2.0” para renovación tecnológica y gestionar ante la Caja de la Abogacía mejoras previsionales y jubilaciones dignas.

En relación con la defensa profesional y jerarquización, la propuesta contempla presentaciones y acompañamiento inmediato ante regulaciones de honorarios por debajo del mínimo legal, respaldo a defensores y asesores Ad-Hoc e impulso para que las designaciones en el Poder Judicial recaigan en abogados de la matrícula.

El tercer eje está vinculado a la innovación y formación de vanguardia. Allí se incluyen capacitaciones gratuitas en inteligencia artificial aplicada al ejercicio jurídico, educación financiera, gestión patrimonial y asistencia en marketing y comunicación para el desarrollo profesional.

Por último, la lista plantea medidas de gestión operativa, bienestar y presencia territorial, entre ellas soporte técnico gratuito y presencial para plataformas judiciales, construcción de subsedes y espacios comunes en las distintas localidades, creación de un gabinete de bienestar y salud mental y programas de mentoría para jóvenes abogados.

Los integrantes de la lista

La lista “Integración” está conformada por profesionales de las once localidades del Departamento Judicial.

Para el Consejo Directivo, como titulares se postulan Gastón Mario Marcelo Argeri, Mauro Daniel Grandicelli, Luciana David, Alejandro Sebastián Schwindt y Maximiliano Eduardo Gallo Cabrera. Como suplentes lo hacen Martín Andrés Costantino, Mariano Bernatene, Mariana Risso, Melisa Venzi, Diego García e Iris Abigail Ávila.

Para el Tribunal de Disciplina, los titulares son Rodrigo Alejandro Cabral, Laura Di Giano, Florencia Ciavola y Luis Alberto Ramón Conti. Como suplentes figuran Cintia Villa Abrile, Guillermina Emilia Bordón y Diego Román Odriozola.

En tanto, para la Caja de la Abogacía de la Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, se postula como directora titular Daniela Rosa Gatti y como suplente Sergio Agustín Fitte.

La elección

El acto eleccionario se llevará a cabo el 15 de mayo de 2026 en la sede del Colegio de Abogados de Azul y en sus delegaciones de Olavarría, Tandil y Las Flores, de 8 a 15 horas.

Además, se podrá votar en los Juzgados de Paz de Benito Juárez, Rauch, Bolívar, Laprida, General La Madrid, General Alvear y Tapalqué, entre las 8 y las 14 horas.

Desde Lista “Integración” convocaron a los matriculados del Departamento Judicial de Azul a participar de la elección y ejercer su derecho al voto.