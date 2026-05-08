Coopelectric: Representantes de la Lista Amarilla recibieron a Jorge Vornetti y Adolfo Rocha Alonso

Este jueves se realizó una reunión en la sede de la Lista Amarilla, ubicada en Sargento Cabral 3332, donde integrantes del espacio recibieron a representantes de Coopelectric.

Participaron del encuentro el recientemente designado gerente de Coordinación Ejecutiva, Jorge Vornetti, y el asesor letrado de la cooperativa, Adolfo Rocha Alonso.

Durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados a la actualidad de la institución, entre ellos aspectos relacionados con el funcionamiento de la cooperativa, los desafíos del contexto actual y proyectos a futuro.

Según se indicó, el encuentro permitió intercambiar opiniones, aclarar inquietudes y compartir información de interés entre los presentes.

Desde Lista Amarilla destacaron la participación y predisposición de los invitados, quienes brindaron detalles y reflexiones sobre la realidad de la cooperativa y los objetivos planteados para esta nueva etapa.

Además, agradecieron a quienes participaron de la jornada de diálogo e intercambio vinculada al crecimiento de la institución.