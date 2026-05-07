Siniestro vial sin heridos en la intersección de Moya y Pellegrino

Un fuerte choque se registró en el cruce de las calles Moya y Pellegrino, involucrando a una camioneta Ford Ranger y un automóvil Citroën C3.

A causa de la colisión, la camioneta realizó un semitrompo sobre la calzada. Pese a la magnitud del impacto, no se reportaron personas heridas en el lugar.

En el sitio trabajó personal de Control de Tránsito Municipal para realizar las tareas pertinentes y asistir el desvío de los vehículos que circulaban por la zona. (En Línea Noticias)