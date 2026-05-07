“¿Dónde puedo comprar un papá?”: la frase que marcó a “Pepino” Abraham sobre cómo y dónde trabajar

Rodolfo “Pepino” Abraham pasó años arriba de las rutas bonaerenses. Entre fiestas, casamientos y eventos sociales, llegó a recorrer distintas ciudades de la provincia llevando el servicio gastronómico familiar que nació en Olavarría a fines de los años setenta. En ese ritmo intenso hubo una frase que terminó marcándolo para siempre.

“Mi hijo mayor tenía tres años y le preguntó a la madre dónde podía comprar un papá, porque no me veía”, recordó durante el tercer episodio de ConverSo.

La anécdota apareció cuando repasaba una etapa de fuerte crecimiento laboral, en la que durante más de diez años realizó eventos en ciudades como Henderson, Bolívar, Salliqueló, Pehuajó, Coronel Suárez, Tandil y 30 de Agosto, entre otras localidades.

En ese período, explicó, salía de Olavarría los jueves o viernes y muchas veces regresaba recién los lunes. “Mi hijo yo no lo veía”, admitió.

Ese nivel de exigencia también derivó en situaciones de riesgo. Abraham recordó un fuerte episodio ocurrido mientras viajaba hacia Henderson para un casamiento. Intentó sobrepasar un camión y terminó cruzándose de carril en medio de una frenada extrema.

“Las cubiertas empezaron a largar humo. Las cuatro quedaron planchadas”, contó.

Las personas que viajaban con él decidieron no volver a hacerlo después de aquel episodio.

Tiempo más tarde protagonizó otro accidente mientras regresaba de un evento. Según relató, intentaba llegar a tiempo para ver a su hijo en el jardín.

“Ahí empecé a valorar y a poner cosas en la balanza”, señaló.

Durante la entrevista, Abraham repasó además la historia del emprendimiento familiar iniciado por sus padres en 1978 en el Club Social de Olavarría. Contó que debió hacerse cargo del negocio con apenas 20 años, tras la muerte de su padre, y destacó el valor de la palabra, la responsabilidad y el compromiso con los clientes.

“Si yo te dije que voy a hacer algo, lo hago”, resumió.

También habló sobre los cambios que atravesó el rubro gastronómico y de eventos, el impacto de la pandemia y las transformaciones en las fiestas sociales. Según explicó, hoy los eventos son muy distintos a los de décadas atrás y requieren otra dinámica de trabajo.

Actualmente, aseguró, vive una etapa diferente. Ya no realiza aquellos viajes permanentes y prioriza más el tiempo personal, los encuentros con amigos y la familia.