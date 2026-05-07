General La Madrid: Buscan a una mujer de 33 años que podría haber viajado hacia Olavarría

Una mujer de 33 años, identificada como Ángela Steimbach y domiciliada en la localidad de La Colina, partido de General La Madrid, es intensamente buscada luego de ausentarse de su domicilio el miércoles 6 de mayo con intenciones de viajar hacia Coronel Suárez y posteriormente comunicar que se dirigía a Olavarría junto a una amiga.

La averiguación de paradero fue iniciada en horas de la noche en la Estación de Policía Comunal de General La Madrid, con intervención de la Ayudantía Fiscal local.

Según se indicó en el parte oficial, la mujer salió de su vivienda alrededor de las 15 horas “a dedo” y sin llevar pertenencias. El último contacto se produjo mediante mensajes de texto cerca de las 18 horas, cuando manifestó que viajaba hacia Olavarría.

Desde entonces no se logró establecer nueva comunicación y se desconoce su paradero actual.

De acuerdo a la información difundida, Ángela Steimbach posee antecedentes de salud mental. Al momento de retirarse vestía pantalón de jean claro, camisa rayada color rosa y un chaleco marrón claro.

Se solicitó a la comunidad que cualquier información sobre su ubicación sea comunicada de inmediato al 911, al teléfono 02286-420081 de la Estación de Policía Comunal de General La Madrid o personalmente en Sarmiento 321 de esa ciudad.