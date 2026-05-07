Loma Negra aclaró que la detención de un horno es una “parada programada”

Luego de distintas versiones que circularon en las últimas horas sobre una posible paralización prolongada de actividades, desde Loma Negra aclararon a En Línea Noticias que la situación vinculada a uno de sus hornos responde a una “parada programada”.

De acuerdo con lo indicado, la medida no se extenderá durante seis meses, como trascendió en algunos ámbitos. “Está programado esto, no es un semestre”, señalaron desde la compañía ante la consulta realizada.

En la explicación brindada se indicó además que la decisión está relacionada con “el aumento del precio del gas en invierno y clinker acumulado”, por lo que se trata de una detención prevista dentro de la operatoria industrial.

La aclaración surge luego de especulaciones que generaron preocupación en torno a la actividad de la planta y su posible impacto laboral o productivo, de cual se hicieron eco altísimas autoridades municipales y dirigentes sindicales.

Frente a esto, desde la empresa insistieron en que se trata de una situación programada y vinculada a cuestiones operativas.