Se firmaron escrituras sociales en el salón Rivadavia

Imagenes Mauricio Latorre

Este jueves se llevó a cabo un nuevo acto de firma de escrituras sociales en el Salón Rivadavia. La actividad contó con la participación del intendente municipal, funcionarios locales y representantes de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el acto, se procedió a la firma de 89 escrituras que permitirán a familias de Olavarría avanzar hacia la titularidad definitiva de sus viviendas. Entre los presentes se encontraron la Escribana General de Gobierno, Mariana Sánchez; el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial, Juan Sánchez; y el secretario de Desarrollo Económico, José Pablo de Buono.

Al dirigirse a los presentes, el intendente municipal señaló: «Hoy se van a firmar escrituras aquí en la ciudad, este acto simboliza el compromiso mutuo y la culminación de un proceso que involucra mucho esfuerzo». En el mismo sentido, destacó que «se accede a un derecho a garantizar seguridad, a garantizar tranquilidad y es abrir la puerta a nuevas oportunidades».

Respecto a la importancia del trámite administrativo, el jefe comunal afirmó: «Para nosotros, lo voy a decir con mucha convicción, es el acto más importante es la firma, el más emotivo es el de la entrega de la escritura». Además, agregó que «detrás de cada uno de los expedientes hay un gran trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos».

Sobre el alcance de estas políticas, manifestó: «Hay un derecho que estamos garantizando, que es al de la casa propia, que es al de la titularidad de esa casa propia». Asimismo, brindó un balance de la gestión en la materia: «Cuando iniciamos la gestión había espera de expedientes pendientes y aceleramos, ya llevamos cerca de 3.600 entre firmas y entregas».

El proceso de regularización dominial se realiza mediante un trabajo conjunto entre el Municipio de Olavarría, la Escribanía General de Gobierno y el Instituto de la Vivienda de la Provincia. En esta jornada, las firmas correspondieron a diversos marcos legales, incluyendo la Ley 10.830, operatorias del Instituto de la Vivienda y prescripciones adquisitivas.

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial recordaron que los expedientes de aquellas personas que no fueron citadas en esta ocasión continúan su curso y serán convocados en futuros actos.