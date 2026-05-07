Nadia Marisol Salvaneschi (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 7 de mayo de 2026 a los 45 años de edad. Su esposo Marcelo De Martino; su hija Gianna De Martino; su madre Teresita Mazars; sus hermanos Ivana, Betiana, Eliana, Fiamma y Valentino Salvaneschi; sus hermanos políticos Cristian Dos Santos, Jose Zimmerman, Nicolas Melo y Fabio De Martino; sus sobrinos, tíos, primos y demás deudos participan su fallecimiento.

No se realiza velatorio ni responso. Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

Nacida en Olavarría, era vecina del barrio San Vicente.