Asamblea Ordinaria del Centro de Jubilados y Pensionados de Colonia Hinojo

Desde la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Municipio de Olavarría se informa:

Convocatoria Asamblea Ordinaria Centro de Jubilados y Pensionados de Colonia Hinojo. Colonia Hinojo 7 de mayo de 2026. Convóquese a Asamblea General Ordinaria a los señores socios para el día 28 de mayo de 2026 a las 17: 00 hs. en primer llamado y 18: 00 hs para segundo llamado, se llevará a cabo en la sede ubicada en calle Avellaneda N° 1244 de Colonia Hinojo de Olavarría, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea;

2) Consideración y aprobación de la Condonación de la deuda documental a Diciembre de 2014 solicitada ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas;

3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2022;

4) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2023;

5) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2024;

6) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2025;

7) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2026;

8) Consideración de la aprobación de la gestión de la comisión normalizadora;

9) Elección de los tres miembros para formar la Junta Escrutadora, en cumplimiento al Art. 18° del Estatuto Social.

10) Elección de los cargos de comisión directiva y Comisión Revisora de Cuentas, conforme lo dispuesto en el Art. 17°/18° y art. 28° y 32° del Estatuto Social.

Nota: En cumplimiento a lo Conforme al art. 31° se informará a los asociados que se encuentra a disposición “…un ejemplar de la Memoria, Inventario y Balances General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.