Resolución de Municipalidad de Olavarría sobre imposición de multa

RESOLUCION NUMERO CINCUENTA Y CINCO. Responde Expediente número Treinta mil veinticuatro / Veintiuno. OLAVARRÍA. Apremio Municipalidad de Olavarria – DOMINGUEZ JUAN CRUZ C / MOTOROLA MOBILITY OF ARGENTINA S.A .

RESOLUCION NUMERO CINCUENTA Y CINCO. Responde Expediente número Treinta mil veinticuatro / Veintiuno. OLAVARRÍA. Apremio Municipalidad de Olavarria – DOMINGUEZ JUAN CRUZ C / MOTOROLA MOBILITY OF ARGENTINA S.A .

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Impónese a MOTOROLA MOBILITY OF ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-71124798-6, multa de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($584.892), con más la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($3.283) en concepto de costas, conforme lo establecido en el Decreto Municipal N° 103/24.

ARTÍCULO SEGUNDO: Impónese a TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. (MOVISTAR), CUIT N° 30-67881435-7, multa de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($584.892), con más la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($3.283) en concepto de costas, conforme lo establecido en el Decreto Municipal N° 103/24.

ARTÍCULO TERCERO: Impónese a TECHNIC AR multa de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($292.446), con más la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($3.283) en concepto de costas, conforme lo establecido en el Decreto Municipal N° 103/24.