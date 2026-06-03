Otro violento choque en Sarmiento y Moreno

Un siniestro vial de suma violencia se produjo al mediodía de este miércoles en la intersección de Moreno y avenida Sarmiento, donde colisionaron dos automóviles.

​El hecho de tránsito fue protagonizado por un Chevrolet Corsa rural y un Renault Symbol. Tras el impacto inicial, este último vehículo colisionó contra un Volkswagen Polo que se encontraba estacionado sobre la avenida Sarmiento, terminó subiendo a la vereda e impactó contra una columna de alumbrado público ubicada frente a un supermercado chino.

​A raíz de la colisión, concurrió al lugar una ambulancia del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura. El personal médico asistió en el sitio a una de las personas que se trasladaba en el Renault Symbol, aunque no fue necesario su traslado a la guardia de emergencias. Por su parte, el conductor del Chevrolet Corsa resultó ileso.

​También fue convocada una dotación de bomberos voluntarios, asistiendo la unidad 17 del cuartel central a cargo del oficial Ponce. Los efectivos realizaron trabajos de prevención, dado que la convocatoria inicial indicaba que una persona se encontraba atrapada dentro de un habitáculo, aunque finalmente logró salir por sus propios medios con la ayuda de vecinos antes del arribo del personal.

​En el lugar trabaja personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría. El tránsito se encuentra interrumpido en avenida Sarmiento, entre Moreno y Lamadrid, hasta que se habiliten las tareas de retiro de las unidades de la calzada. El Renault Symbol presenta los mayores daños materiales, con roturas visibles en el paragolpe trasero, el sector frontal y los laterales.