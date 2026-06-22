Detuvieron al presunto líder de una banda de estafas virtuales que operaba desde la cárcel de Sierra Chica

Un hombre de 37 años fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires acusado de liderar una organización dedicada a cometer estafas virtuales mediante la venta de falsos paquetes turísticos. La investigación también determinó que varios integrantes de la banda se encontraban alojados en la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica.

El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en el marco de una causa iniciada durante 2024 tras numerosas denuncias por maniobras fraudulentas a través de plataformas digitales.

Según la pesquisa, los integrantes de la organización simulaban pertenecer a una empresa de turismo y ofrecían excursiones y viajes a potenciales clientes. Para concretar la operatoria solicitaban señas o pagos parciales y totales de los supuestos servicios. Una vez recibido el dinero, cortaban toda comunicación con las víctimas y bloqueaban sus perfiles.

La investigación permitió establecer que parte de la estructura delictiva operaba desde la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica. De acuerdo con la acusación, el hombre detenido era quien coordinaba la captación de personas que facilitaban cuentas bancarias y billeteras virtuales para recibir el dinero obtenido mediante las estafas.

Esas cuentas eran adaptadas para aparentar pertenecer a empresas legítimas, mediante la modificación de alias y la generación de enlaces de pago que luego eran enviados a las víctimas.

Con el avance de la causa, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Azul, a cargo de Federico Barberena, ordenó la detención del sospechoso y convocó a la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal.

Las tareas investigativas permitieron determinar que el imputado había adquirido un pasaje de micro para viajar desde la terminal de Retiro hacia la ciudad cordobesa de Bell Ville. A partir de esa información se montó un operativo de vigilancia en la estación de ómnibus porteña.

Finalmente, los efectivos lograron identificarlo y detenerlo antes de que abordara el servicio de larga distancia. El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación sobre la organización y el alcance de las maniobras denunciadas.