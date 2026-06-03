Hilda Rodriguez Ferrada (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de junio de 2026 a los 74 años de edad.

Su esposo Miguel San Julian; sus hijos Natalia Hamse y Carlos San Julian; sus nietos Cintia, Jorge, Evelyn, Maico, Joel, Alan, Santino, Iara, Lola, Miguel Angel y Martina; sus bisnietos Joaquin, Ezequiel, Lara, Emily, Jazmin, Mateo y Simon; sus amigos, familiares y demás deudos participan su fallecimiento.

Hilda Rodriguez Ferrada era oriunda de Lebu, Chile, se encontraba jubilada de la actividad municipal y residía en el barrio Belén.

Sus restos son velados en España 2942, departamento B, y serán inhumados este miércoles a las 14:30 horas en el cementerio Lomas de Paz, previo responso en la capilla ardiente.

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