Colisión en avenida Urquiza y ruta 226 dejó a un motociclista herido

​Este miércoles a las 9 de la mañana se produjo un hecho de tránsito en la intersección de la avenida Urquiza y la ruta nacional 226, en el acceso a la Dirección de Bromatología.

​Por causas que se tratan de establecer, una camioneta Renault Kangoo impactó contra una motocicleta. A raíz de la colisión, el vehículo de menor porte sufrió daños materiales de consideración.

​El conductor de la motocicleta sufrió golpes en una de sus piernas y recibió asistencia médica inicial en el lugar. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia de un servicio privado de salud al Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura para evaluar la gravedad de sus lesiones.

​En el sector del siniestro vial trabaja personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría. El tránsito vehicular se encuentra asistido en el acceso a Bromatología, por lo que se solicita circular con precaución.