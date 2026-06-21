Edicto: Subasta pública electrónica de bienes muebles

EDICTO POR 2 DÍAS – El Juzgado en lo Civil y Comercial no 2 de Olavarria, hace saber que en los autos caratulados «EL POPULAR S.A. S/ INCIDENTE CONCURSO/QUIEBRA (EXCEPTO VERIFICACION)» (Expte. N° OL-1344-2024), se ha dispuesto la venta en subasta pública electrónica del 100 % de los bienes muebles:

LOTE N°5: 6 (seis) sillas de oficina, 2 (dos) percheros de pie metálicos (170cm), mesa redonda (120cm de diámetro X 110cm de alto), pantalla para proyector (160cm de ancho) marca MICROCINEMA, 3(tres) escritorios de chapa con faltantes, 1 (uno) escritorio de melamina, mueble tipo archivero de chapa (170cm X 120cm X 45cm), mesa de arrime. BASE $ 313.334,00



LOTE N° 6: Lote de maderas varias, mesas sin tapa, escalera de madera, carteleria, compresor de aire sin motor. BASE $ 120.000,00



LOTE N° 7 (8 en el auto): Pantallas de iluminación con faltantes, 1 estabilizador de tensión, 2 (dos) luces de emergencia, 1 parrilla de luces de hierro con tomas monofásicas (13m x 4m aprox), dimmer trifásico de luces 24 luces dimerizables con pachera marca «dexel lighting», 1 luz soft marca «Dexel. BASE $ 624.000,00.



LOTE N° 8: (9 en el auto): Aire acondicionado marca «CARRIER» frío-calor, muebles varios, banqueta y cartel «EL POPULAR». BASE $ 453.334,00



LOTE N° 9: (10 en el auto): 4 (cuatro) estanterías de madera con divisiones (4mts X 2.50mts) y banqueta. BASE $ 62.667,00



LOTE N°10: (11 en el auto): 2 (dos) unidades exteriores de aire acondicionado marca «SURREY», trifásicos 613m3/h. BASE $1.186.667



LOTE N°11: (12 en el auto): 1 (un) fichero metálico con faltante (140cm x 45cm), 13 (trece) cortinas americanas de diversos tamaños, 1 (un) mueble de melamina con puertas corredizas, artículos electrónicos varios (Impresora marca HP color officejet 8600, cinco juegos de parlantes, tres teclados, dos mouse, tv Panasonic, monitor tum, sistema bejerman de sueldos, seis repuestos de impresora nuevos).

BASE $ 233.334



Días de visita: coordinar con el martillero: WhatsApp al teléfono 2284-522820, correo electrónico [email protected]

La subasta ordenada comenzará el día 24 de Agosto de 2026 a las 12 hs. y finalizará el dia 07 de Septiembre de 2026 a las 12 hs. Los interesados en participar deberán ineludiblemente y en forma previa inscribirse como usuarios ante el Registro de Subastas Judiciales Seccional Azul y para participar en la subasta en particular deberán inscribirse como oferentes con una antelación mínima 3 días hábiles al comienzo de la celebración de la misma (art. 24 anexo 1 Ac. 3604 SCBA), fecha máxima de acreditación de postores fijada el día 19/08/2026 a las 12 hs. Seña: no se requiere. Audiencia de adjudicación: se realizará en los estrados del Juzgado y/o través de la plataforma Microsoft Teams en el caso de no resultar posible la presencia física, y está fijada para el día 09 de Septiembre de 2026 a las 12:00hs, a la cual deberán comparecer el martillero y el adjudicatario munido del formulario de inscripción a la subasta,

constancia de código de postor, y demás instrumentos que permitan su individualización fehaciente como comprador en la subasta electrónica. En el mismo acto, constituirá domicilio dentro del radio del Juzgado a los efectos legales pertinentes. Se PROHIBE la compra en comisión, la cesión del acta de adjudicación y NO SE AUTORIZA la compensación de créditos. Saldo de precio: Quien resulte adquirente deberá depositar en la cuenta judicial n° 6379-27-526933/5 (CBU n° 0140337227637952693359) del Banco de la Provincia de Buenos Aires, abierta a nombre de la suscripta y como perteneciente a los autos caratulados «EL POPULAR SA S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)» (Expte. n° OL-2442-2023) el saldo del precio al quinto día hábil de aprobada la subasta que será notificada en la dirección electrónica, bajo apercibimiento de considerarlo postor remiso. Conjuntamente con la comisión martillero: no forma parte

del precio y se fija en el 6 % con más el 10 % de aportes previsionales, ambos a cargo del comprador (Conf. Ley 14.085 Art. 54 I b). La reglamentación de las Subastas Electrónicas se encuentra publicada (Ac.3604/12 SCBA) en la página de la SCBA (www.scba.gov.ar.).



Informes: Martillero via WhatsApp al teléfono 2284-522820, correo electrónico [email protected], oficina física ubicada en Alsina 3421. En la ciudad de Olavarria.-

El presente Edicto deberá publicarse en la versión digital de «EN LINEA NOTICIAS» de Olavarría, haciéndose saber esta resolución, sin necesidad de previo pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiere (art. 89 ley 24522), y que conforme lo dispuesto por el art. 1° del Ac. 3103 SCBA, los medios oficiados podrán percibir un precio de hasta un 40 % más que el percibido por el Boletín