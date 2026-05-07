La Facultad de Ingeniería y la Municipalidad del La Madrid firmaron un convenio para investigar extractos de cannabis medicinal

La Facultad de Ingeniería de Olavarría y el Municipio de General La Madrid firmaron un convenio de trabajo conjunto para el procesamiento y caracterización de extractos de cannabis mediante tecnología de extracción con CO₂ supercrítico.

La articulación permitirá avanzar en la obtención y análisis de extractos concentrados, con el objetivo de optimizar procesos y estudiar la calidad de cannabinoides y terpenos a partir del material vegetal producido por General La Madrid. El distrito fue el primer municipio autorizado por el Estado Nacional para el cultivo de cannabis con fines medicinales.

El trabajo será desarrollado por investigadores, investigadoras y becarios del proyecto “Universidad y Cannabis”, perteneciente al Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ingeniería de Olavarría.

Para las tareas se utilizará equipamiento adquirido a través del programa “Equipar Ciencia”, iniciativa nacional destinada al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica.

Desde ambas instituciones destacaron la importancia de la articulación entre ciencia, investigación y territorio para impulsar desarrollos tecnológicos con impacto regional y avanzar en nuevas herramientas vinculadas a la producción de cannabis medicinal.