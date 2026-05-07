Dos olavarrienses competirán por la presidencia del Colegio de Abogados de Azul

Los abogados olavarrienses Elda Donatelli y Luciano Capelli competirán el próximo 15 de mayo por la presidencia del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, en una elección que definirá además la sucesión de la actual titular de la institución, la abogada azuleña María Fernanda Giménez.

Según se informó, alrededor de 1700 matriculados estarán en condiciones de votar en los comicios que renovarán autoridades del Colegio y también cargos vinculados a la Caja de la Abogacía.

Donatelli encabezará la lista opositora denominada “Integración”, mientras que Capelli liderará la nómina “Alternancia”, en una elección que tendrá fuerte presencia olavarriense y que aparece atravesada por la discusión sobre la conducción institucional del Colegio para los próximos años.

En el caso de la lista “Alternancia”, la actual presidenta Fernanda Giménez aparece postulada como candidata a directora titular de la Caja de Previsión Social para Abogados, marcando así un corrimiento hacia otro ámbito institucional dentro de la estructura colegial.

Además de la presidencia del Colegio, la elección definirá representantes para el Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la representación departamental ante la Caja de la Abogacía.

Lista “Integración”

La lista opositora “Integración” lleva como candidata a presidenta a Elda Beatriz Donatelli.

Consejo Directivo (titulares): Gastón Mario Marcelo Argeri, Mauro Daniel Grandicelli, Luciana David, Alejandro Sebastián Schwindt y Maximiliano Eduardo Gallo Cabrera.

Consejo Directivo (suplentes): Martín Andrés Costantino, Mariano Bernatene, Mariana Risso, Melisa Venzi, Diego García e Iris Abigail Ávila.

Tribunal de Disciplina (titulares): Rodrigo Alejandro Cabral, Laura Di Giano, Florencia Ciavola y Luis Alberto Ramón Conti.

Tribunal de Disciplina (suplentes): Cintia Villa Abrile, Guillermina Emilia Bordón y Diego Román Odriozola.

Caja de Previsión Social: Daniela Rosa Gatti (titular) y Sergio Agustín Fitte (suplente).

Lista “Alternancia”

La lista “Alternancia” postula a Luciano Capelli para la presidencia del Colegio.

Consejo Directivo (titulares): María Luz Hidalgo, Rodrigo Alfredo Sarraude, Melisa Del Valle, Ricardo Raúl Spinelli y Giuliana Testa.

Consejo Directivo (suplentes): Lucila María Larsen, Florencia Horton, Agustina Lomolino, Manuel Molfesa, Nicolás Nahuel Etcheverry Bravo y Norberto César Giavino.

Tribunal de Disciplina (titulares): Gabriel Gullón, Alfredo Fernando Ronchetti, Gustavo Lázaro Castagnari y Beatriz Rodríguez Craco.

Tribunal de Disciplina (suplentes): María José Tosetto, Marcelo Morales y Mario Matías Chiozza.

Caja de la Abogacía: María Fernanda Giménez (directora titular) y Francisco Javier Tourne (director suplente).

La votación se realizará el jueves 15 de mayo en el ámbito del Departamento Judicial de Azul.