Datos provisorios: El consumo de cemento cayó 12,7% interanual y profundiza la retracción del sector

El mercado del cemento volvió a mostrar señales de fragilidad en abril y dejó en evidencia la falta de consistencia en la recuperación del sector. El consumo total se ubicó en 730.856 toneladas, con una caída del 12,7% interanual, en un mes que vuelve a marcar un quiebre negativo.

A diferencia de marzo, donde se había insinuado cierta estabilidad, abril registró una baja del 11,6% mensual, lo que confirma que la mejora previa no logró sostenerse y que la actividad continúa en un escenario de alta volatilidad.

El dato central es que la dinámica sigue dependiendo casi exclusivamente del mercado interno. El despacho nacional alcanzó las 730.644 toneladas, mientras que las importaciones se mantuvieron en niveles marginales, con 212 toneladas, sin incidencia real sobre el total.

En el acumulado del año, el consumo llegó a 3.041.766 toneladas, por debajo de las 3.144.889 toneladas del mismo período de 2025, lo que implica una caída del 3,3%. Si bien el descenso es más moderado que el mensual, consolida un arranque de año débil.

El comportamiento de abril refuerza un patrón que se repite en los últimos meses: repuntes puntuales que no logran consolidarse y caídas posteriores que vuelven a ubicar al sector en terreno negativo. En ese marco, la evolución del cemento sigue funcionando como un indicador directo de una construcción que no encuentra aún un sendero claro de recuperación.