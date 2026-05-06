Ahora Alerta Naranja / El SMN emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con posible granizo en la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió en la tarde de este miércoles un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes que afecta a sectores del centro de la provincia de Buenos Aires, con impacto en la región de Olavarría.

Según el parte oficial difundido a las 16:58, el área delimitada presenta tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo, con una validez de dos horas desde su emisión.

El área alcanzada por el aviso incluye una franja que atraviesa distritos como Trenque Lauquen, Daireaux, Bolívar, General La Madrid y Laprida, extendiéndose hacia zonas cercanas a Olavarría.

Se trata de fenómenos de desarrollo rápido y corta duración, por lo que desde el organismo recomiendan mantenerse informado y seguir la evolución de las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales.

Este tipo de avisos se emiten cuando se detectan tormentas con potencial de generar condiciones adversas en el corto plazo, especialmente en lo que refiere a la intensidad de las precipitaciones y la actividad eléctrica.