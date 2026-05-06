Autarquía Judicial: Verónica Magario recibió el proyecto elaborado para la Suprema Corte

La vicegobernadora bonaerense y presidenta del Senado, Verónica Magario, recibió el proyecto de ley de autonomía presupuestaria y autarquía económica del Poder Judicial, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La entrega se concretó en una reunión realizada en la Sala de Acuerdos del Tribunal, encabezada por el presidente de la Corte, Sergio Gabriel Torres, junto al vicepresidente Daniel Fernando Soria. Del encuentro participó también el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Enrique Alejandro Dichiara.

En ese marco se formalizó la entrega de la iniciativa, que busca dotar al Poder Judicial de mayores herramientas para la administración de sus recursos y fortalecer su funcionamiento institucional.

Durante la reunión, además, se abordaron otros temas vinculados a la articulación entre la Suprema Corte y la Legislatura bonaerense, con el objetivo de afianzar la gestión entre ambas instituciones. También estuvo presente Carlos Safadi Márquez, titular del Área Electoral de la Dirección de Asesoramiento Técnico en relación a los Órganos de la Constitución del máximo tribunal.

El proyecto había sido presentado previamente el 28 de abril y cuenta con el respaldo de la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, la Asociación Judicial Bonaerense y el Colegio de Abogados provincial.

Asimismo, suma adhesiones a nivel nacional, entre ellas la de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa quedó ahora en manos de la Legislatura para su tratamiento.