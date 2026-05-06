María Josefa Labella viuda de Figeiredo (Q.E.P.D.)

María Josefa Labella vda. de Figeiredo (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 6 de mayo de 2026 a los 91 años de edad. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “D”, con horario de 20:00 a 23:00, y reabrirá a las 07:00. Se realizará responso en la capilla ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el jueves 7 de mayo de 2026 a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Provincias Unidas. Nacida en Saladillo. Jubilada y pensionada.