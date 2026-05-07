Daniel Aycaguer continuará como presidente de la Sociedad Rural de Olavarría

La Sociedad Rural de Olavarría realizó su Asamblea Anual Ordinaria, donde quedó confirmada la continuidad de Daniel Aycaguer al frente de la entidad para el período 2026.

Durante el encuentro se llevó adelante la consideración de la memoria, el balance y los distintos puntos establecidos en el orden del día, en una jornada vinculada a la vida institucional de la entidad agropecuaria y al funcionamiento interno de una de las instituciones más representativas del sector rural local.

Además, quedó conformada la nueva Comisión Directiva que acompañará la gestión durante el próximo período. La vicepresidencia continuará a cargo de Alejandra Goldberg, mientras que Anselmo Fioroni seguirá como secretario, acompañado por Santiago Alem como prosecretario. En la tesorería continuará Ana María Peroggi y la protesorería estará a cargo de Lisandro Falabella.

Como vocales titulares fueron designados Ricardo Silvestro, Marcelo González, Eduardo Alem, Matías Iturralde, Alberto Huarte y Paulo Minoletti, mientras que los vocales suplentes serán José María Ortiz, Fernando Luis, Eduardo Dumois, Mariano Laborde y Edgardo Otamendi.

Los revisores de cuentas titulares serán Diego Torres Booth, Sebastián Matrella y Nora Spedale, acompañados por Gabriel Furlan y Gonzalo Durañona como suplentes. Además, Alberto Zulaica continuará como gerente de la entidad.

Desde la Sociedad Rural agradecieron la participación de los socios durante la asamblea y remarcaron el compromiso de seguir trabajando “con responsabilidad, diálogo y representación en defensa del sector agropecuario”.