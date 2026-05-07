Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del Consejo profesional de Ciencias Economicas delegación Olavarría

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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES – DELEGACION OLAVARRIA

REUNIÓN DE MATRICULADOS CON REPRESENTANTES A LAS ASAMBLEAS DEL CONSEJO PROFESIONAL LEY 10.620.

POR UN DÍA: Citase a reunión de matriculados para el día 02 de JUNIO del 2026, a las 18,30 horas que
tendrá lugar en Delegación Olavarría, sita en calle Rivadavia Nro. 2461, de la localidad Olavarría, del
partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 60º
de la Ley 10.620.
El material que corresponde a los puntos a tratar del Orden del Día estará disponible en la página web
institucional: www.cpba.com.ar.
La presente reunión se convoca a los efectos de que los Señores Representantes a las Asambleas
obtengan el mandato que deberán sostener en las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria convocadas por
el Consejo Directivo de conformidad a lo que prescribe la Ley 10.620.
A continuación, se transcribe la Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria:
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES –

LEY 10.620

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los Señores Representantes a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, de conformidad a lo
prescripto en la Ley 10.620, Título II, Capítulo 4), Art. 52 inc. a) y 53 al 62 que se celebrará el día 26 de
junio de 2026 en Diagonal 74 N° 1463, La Plata, a las catorce (14) horas en primera convocatoria y
pasada una (1) hora, en segunda convocatoria con quórum de 1/3 del total de representantes, a los
efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Designación de autoridades de la Asamblea: Presidente, Secretario y dos Asambleístas para
refrendar el Acta.
2.- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3.- Consideración de la Memoria Anual y Estados Contables al 31/12/2025.
4.- Consideración de la Memoria Anual del H. Tribunal de Ética al 31/12/2025.
5.- Fijación de pautas de carácter general para la confección del presupuesto anual de la Institución
Ejercicio año 2027. Art. 55º inc. d) Ley 10.620.
6.- Consideración de la adopción de la Edición 2024 del Manual del Código Internacional de Ética para
Contadores emitido por el IESBA.
7.- Fijación de asignaciones compensatorias, según lo prescripto en el art. 55º inc. e) de la Ley 10.620.
Nota: El tratamiento del punto 6 corresponde a la Asamblea Extraordinaria.
ACTA C.D. N° 948
La Plata, 13 de marzo de 2026.-
Olavarria, 7 de mayo
de 2026
Dr. German A. Ochoa Dr. Juan Manuel Pradas
Delegado Secretario General Delegado Presidente
Delegación Olavarría Delegación Olavarría

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