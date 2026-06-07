Día del Bombero Voluntario en Olavarría: todos los ascensos y reconocimientos en el Cuartel Central

Se conmemoró el Día del Bombero Voluntario con un acto oficial en el Cuartel Central de Olavarría. Durante la ceremonia se realizaron ascensos jerárquicos, reconocimientos por años de servicio, entrega de certificaciones y una distinción especial al comandante mayor Héctor Alberto Hoyos por su trayectoria en la institución.

El acto de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría contó con la presencia de integrantes del Cuerpo Activo, Cuerpo de Reserva, Consejo Directivo, Subcomisión de Damas, familiares e invitados.

En la jornada brindó un discurso el vicepresidente de la institución, Hugo Fayanás, quien agradeció el acompañamiento recibido durante sus años al frente del Consejo Directivo. Posteriormente habló el presidente, Jorge Padín, quien reconoció la labor de Fayanás y detalló los objetivos para la nueva etapa de la gestión.

Por su parte, el comandante general Raúl Ferreira realizó un recorrido por la historia del sistema bomberil argentino y los 77 años de servicio de la institución local. También expuso el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Olavarría, Elías Quinta, en representación del Departamento Ejecutivo Municipal, para destacar la labor que realizan los bomberos durante el año.

Durante el acto se entregaron reconocimientos al personal que cumplió 25 años de servicio. Recibieron esta distinción el oficial de escuadra Juan Gabriel Belgrano, el ayudante mayor Pedro Alberto Arias, el ayudante principal Rubén Alberto Rivas, el ayudante principal Roberto Carlos Rodríguez, el ayudante principal Juan José Andrada, el ayudante principal Martín Alejandro Farinella, el ayudante de primera Sergio Javier Coronel, el subayudante Pablo Guillermo Velaz, el ayudante Roberto Andrés Muñoz, el ayudante Lucas Gastón Stanley y los bomberos Carlos Darío Vicente, Mariana Cecilia Brun y Adolfo Santiago Gelmi.

A su vez, se otorgaron diplomas a los integrantes que aprobaron el tramo pedagógico como instructores de formación profesional: el suboficial Emilio Hernández, el suboficial Marcos Araguino, el suboficial Nicolás Pavone y el comandante mayor Julio Kolman.

Con respecto a los ascensos establecidos por la Orden de Jefatura, fueron promovidos al grado de suboficial ayudante Gustavo San Julián, Carlos Marfurt, Marcelo López, Nicolás Pavone, Claudio Barrios, Rubén Alfonzo, María Bevacqua, Marcos Araguino, Nahuel Algañaraz, César Terenzano, Alejandro Acosta, Mario Cangran, Sergio Núñez y Danielo Canobi.

Ascendieron a suboficial ayudante de primera Rubén Taibo, Martín Ressia, Mariano Cian y Gastón Stanley; a ayudante mayor Rubén Rivas y Martín Farinella; y a oficial auxiliar de dotación Pablo Moreno y Juan Belgrano.

Por último, se realizó un reconocimiento institucional al comandante mayor (R) Héctor Alberto Hoyos, quien integra la entidad desde el 3 de marzo de 1958. La Asociación le otorgó las distinciones de jefe honorario institucional y comandante general honorario, y se le hizo entrega de un equipo de comunicación.