Preocupación en Azul por los índices de suicidio: superan la media bonaerense y nacional

Fuente: Diario El Tiempo de Azul y Agencia DIB.

Azul quedó ubicada entre los municipios bonaerenses con los indicadores más preocupantes en materia de suicidios, de acuerdo con los datos difundidos en el informe «Estadísticas Criminales 2025». El distrito presenta una tasa superior a los 13 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio provincial de 11,9 y del nacional, que alcanza los 11,8.

La situación se conoce en un contexto de fuerte crecimiento de los suicidios en la Argentina. Según las estadísticas oficiales, durante el último año se registraron 5.209 fallecimientos por esta causa, lo que representa un incremento del 22,6% respecto del período anterior.

Los números reflejan además una realidad que preocupa a especialistas y autoridades: las muertes por suicidio superan ampliamente a los homicidios. Mientras que en todo el país se contabilizaron 1.676 víctimas de asesinatos, los suicidios alcanzaron las 5.209 personas.

En la provincia de Buenos Aires el aumento fue todavía más pronunciado. Los registros pasaron de 1.267 casos en 2024 a 1.977 durante 2025, lo que implica un crecimiento del 55,4% en apenas un año

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Los datos que preocupan en Azul

Un relevamiento realizado por la Superintendencia de Seguridad de la Región Interior Centro de la Policía bonaerense también expuso la magnitud de la problemática en la ciudad.

De acuerdo con ese informe, entre septiembre de 2023 y febrero de este año se registraron 28 fallecimientos por suicidio en Azul. Dentro de la región, sólo Tandil presentó una cifra superior, con 35 casos durante el mismo período.

El relevamiento también registró 17 casos en Olavarría, 10 en Saladillo, ocho en Bolívar, siete en Roque Pérez y Tapalqué, seis en Las Flores, cinco en Benito Juárez y uno en Rauch. En Laprida y General La Madrid no se reportaron hechos de estas características.

Un fenómeno complejo

Especialistas coinciden en que el suicidio es un fenómeno multicausal que no puede explicarse por una única razón. Entre los factores de riesgo aparecen los trastornos de salud mental, especialmente la depresión y la ansiedad, así como también las crisis socioeconómicas, los conflictos familiares, el consumo problemático de sustancias y el acceso a medios letales.

En adolescentes y adultos jóvenes también se observa preocupación por el impacto del entorno digital, particularmente por situaciones de ciberacoso y por la exposición constante a redes sociales.

Debate en el Concejo Deliberante

En paralelo a la difusión de estos datos, el Concejo Deliberante de Azul comenzó a analizar un proyecto de ordenanza impulsado por el bloque Gen Azul para crear un protocolo destinado a regular la difusión periodística de noticias vinculadas con suicidios e intentos de suicidio en medios de comunicación y redes sociales.

La iniciativa fue girada a las comisiones de Salud e Interpretación para su estudio.