Lista Amarilla Conducción analizó el presente y los desafíos de Obras Sanitarias de Coopelectric

La Lista Amarilla Conducción recibió al ingeniero Emanuel Laportilla, responsable técnico de Obras Sanitarias, en el marco de una serie de encuentros destinados a profundizar el conocimiento sobre los distintos servicios esenciales que presta Coopelectric.

Durante la reunión, Laportilla brindó un panorama sobre la evolución del servicio desde que Coopelectric asumió su concesión en 1997, etapa que permitió acompañar el desarrollo de Olavarría y las localidades del Partido.

En ese sentido, se destacaron las inversiones realizadas para ampliar y optimizar la infraestructura existente. Entre las obras señaladas se encuentran la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en 1999, la optimización de las instalaciones ya existentes y la ejecución de colectores cloacales que extendieron la cobertura del servicio.

Asimismo, se abordó la expansión hacia distintas localidades del Partido, entre ellas Sierras Bayas, Sierra Chica, Colonia San Miguel y Espigas.

Durante el intercambio también se analizaron los desafíos actuales y futuros vinculados al crecimiento de la demanda, la necesidad de continuar ampliando las redes de agua y cloacas, la incorporación de nuevas tecnologías y la importancia de promover el uso sustentable del recurso hídrico.

Desde Lista Amarilla Conducción agradecieron la presencia del ingeniero Laportilla y señalaron que estos encuentros forman parte del compromiso de generar espacios de diálogo y formación para conocer el funcionamiento de cada una de las áreas de Coopelectric.

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