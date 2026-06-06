Detuvieron en Olavarría a un hombre acusado por múltiples hechos de abuso sexual

Un hombre de 49 años fue detenido este viernes en Olavarría en el marco de una investigación por múltiples hechos de abuso sexual que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de Azul.

Según indicaron fuentes oficiales, sobre el imputado pesaba una orden de detención en una causa que reúne distintos episodios calificados como abuso sexual simple, abuso sexual simple agravado por ser cometido por una persona encargada de la guarda y abuso sexual gravemente ultrajante, todos considerados en concurso real entre sí.

La detención fue concretada por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera de Olavarría durante un operativo realizado en la vía pública, en la zona de avenida Ituzaingó y Belgrano.

Tras ser aprehendido, el hombre fue trasladado a la sede de la Comisaría Segunda de Olavarría, donde permanece alojado a la espera de un cupo para su derivación a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.