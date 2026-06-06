Lo buscan en toda la región: se fugó un interno de la Unidad 14 de General Alvear

Un interno que se encontraba alojado en la Unidad Penal 14 de General Alvear se fugó este sábado y es intensamente buscado por fuerzas de seguridad de distintos distritos de la región.

Se trata de Ismael Alberto Flecha, quien cumplía una condena de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de robo, extorsión, lesiones leves calificadas, lesiones leves, amenazas y desobediencia.

La evasión fue detectada durante la jornada de este sábado y, a partir de ese momento, se activó un operativo de búsqueda para intentar dar con su paradero. Según trascendió, el hombre es oriundo de General Alvear.

Hasta el momento no se informaron oficialmente las circunstancias en las que logró escapar de la unidad carcelaria ni los detalles del operativo desplegado para su recaptura.

Las autoridades continúan con la búsqueda y no descartan que pueda haberse desplazado hacia localidades de la región.