La Big Band Regional se presenta este sábado en Galpón Vibra

La Big Band Regional llegará este sábado a Olavarría para ofrecer un espectáculo en vivo en Galpón Vibra. El concierto comenzará a las 21 y reunirá sobre el escenario a 18 músicos de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires.

Con una trayectoria de cuatro años, la formación viene recorriendo distintos puntos del territorio bonaerense presentando un repertorio de composiciones originales y una propuesta que combina la potencia característica de las grandes orquestas con una identidad propia.

La agrupación está integrada por músicos de diferentes localidades de la provincia y se ha consolidado como una de las experiencias colectivas más destacadas dentro de la escena independiente regional.

Desde la organización señalaron que, una vez finalizado el show, la noche continuará con una fiesta abierta para el público presente.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en La Pieza que Faltaba.