El escultor olavarriense Nacho Cardiello participa de una muestra colectiva en Azul

El escultor olavarriense Nacho Cardiello formará parte de la muestra Esculturas del Centro, una propuesta colectiva que se presentará este sábado en la ciudad de Azul, en el marco del regreso de Arte de Noche, un circuito cultural que reunirá distintas expresiones artísticas, gastronómicas y culturales en diversos espacios de la ciudad.

La exposición podrá visitarse de 17 a 23 horas en el espacio cultural Casa Abierta, ubicado sobre calle Belgrano 291.

Junto a Cardiello expondrán los artistas José Araolaza, Mariano Chanourdie y Fernando Sánchez, quienes integran un grupo con más de una década de trayectoria en el centro de la provincia de Buenos Aires.

La muestra propone una reflexión escultórica sobre el territorio, la materia y el tiempo. Los artistas trabajan principalmente con piedras autóctonas provenientes de Olavarría, Azul y Tandil, materiales que forman parte de la identidad geológica y cultural de la región.

La iniciativa cuenta además con el acompañamiento del Taller Picapedreros y Escultores y se suma a las actividades impulsadas por Arte de Noche, una propuesta que busca fortalecer la circulación artística y el encuentro entre creadores y público en distintos espacios de Azul.