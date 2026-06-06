Día de la ingeniería: destacan el crecimiento de la matrícula femenina y advirten por el freno en la obra pública

En el marco del inicio del denominado «mes de la ingeniería», el presidente del distrito 3º del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, Hernán Alonso, analizó la actualidad de la profesión a nivel regional, las transformaciones en la matrícula y el impacto de la situación económica nacional en el sector.

La institución instituyó junio bajo esa denominación debido a la coincidencia de tres fechas clave: el 6 de junio (Día de la Ingeniería), el 16 de junio (Día del Ingeniero) y el 23 de junio (Día de la Mujer en la Ingeniería).

Durante una entrevista radial con César Saldaín en la emisora FM 90.7, Alonso destacó de manera positiva la evolución de la inserción de las mujeres en el ámbito académico y profesional. «Por fortuna viene subiendo mucho la matrícula de mujeres en ingeniería, como así también la inscripción en la carrera», señaló, y remarcó el rol de la subcomisión de mujeres de la entidad que lidera la ingeniera María Peralta, actual decana de la Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO). El profesional apuntó a consolidar la pluralidad dentro de las más de 150 especialidades que existen en el país.

Al abordar la realidad laboral e industrial en los 27 partidos que integran el distrito con cabecera en Olavarría, el dirigente describió un panorama complejo. «La situación está un poquito sostenida por la inversión privada, pero el déficit de inversión en obra pública nos golpea fuerte como profesionales en las especialidades vinculadas, y nos golpea como usuarios de toda la infraestructura pública», manifestó.

En ese sentido, Alonso aportó cifras respecto al desfinanciamiento estatal en infraestructura vial y urbana: «Tenemos una inversión en obras públicas que está en el orden del 0,3%, cuando países desarrollados están en el 4% al 6% y en Latinoamérica promedia el 2% o 2,5%. Estamos muy por debajo de la inversión que debería haber».

Respecto a las elecciones de los estudiantes, detalló que en Olavarría se mantiene la proporción histórica en el ingreso a las cuatro ramas tradicionales (Ingeniería Civil, Electromecánica, Industrial y Química), aunque subrayó el crecimiento de la oferta en Seguridad e Higiene.

Finalmente, advirtió que la parálisis de los proyectos públicos genera dificultades para la inserción de los jóvenes graduados en el mercado local. Explicó que, debido a que la inversión privada actual de la región se centra principalmente en energías alternativas como la eólica, muchos profesionales terminan migrando hacia zonas con demandas específicas ligadas a la minería o yacimientos como Vaca Muerta. Frente a esto, concluyó que desde el Colegio se sostienen las bolsas de trabajo y las instancias de capacitación continua, al tiempo que se mantiene una agenda de colaboración técnica con el Municipio de Olavarría y comunas vecinas.