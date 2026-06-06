El fiscal general de Azul participó de un encuentro de trabajo con el procurador general se la Suprema Corte

En sede del Colegio de Abogados de la localidad de Trenque Lauquen, se llevó adelante un nuevo encuentro del ciclo del Programa de Reuniones de Seguimiento de Gestión Descentralizadas y Ampliadas -2025-, organizadas por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.

En la jornada, presidida por el procurador general, Dr. Julio Conte-Grand, abordaron el rol del Ministerio Público Fiscal en los casos en que estén comprometidas materias extrapenales, tema de gestión de las áreas, que forman parte del Ministerio Público Fiscal (Fiscalías de Cámara, Unidades Fiscales, Centros de Asistencia a las Víctimas, entre otros).

Se abordaron también temas de planificación estratégica. El procurador general destacó la importancia de fortalecer el vínculo directo que permita consolidar una comunicación fluida con los medios de prensa, entendiendo que constituyen una herramienta fundamental para acercar a la comunidad la labor que desarrolla el Ministerio Público Fiscal.

Acompañaron al procurador general el Dr. Carlos Enrique Pettoruti, secretario de Política Criminal y el Dr. Mateo Laborde, titular de la Secretaría de Desarrollo y Seguimiento del Proyecto Institucional.

El día miércoles pasado, en sede del Colegio de Abogados de la localidad de Trenque Lauquen, se llevó adelante un nuevo encuentro del ciclo del Programa de Reuniones de Seguimiento de Gestión Descentralizadas y Ampliadas -2025-, organizadas por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.

En la jornada, presidida por el procurador general, Dr. Julio Conte-Grand, abordaron el rol del Ministerio Público Fiscal en los casos en que estén comprometidas materias extrapenales, tema de gestión de las áreas, que forman parte del Ministerio Público Fiscal (Fiscalías de Cámara, Unidades Fiscales, Centros de Asistencia a las Víctimas, entre otros).

Se abordaron también temas de planificación estratégica. El procurador general destacó la importancia de fortalecer el vínculo directo que permita consolidar una comunicación fluida con los medios de prensa, entendiendo que constituyen una herramienta fundamental para acercar a la comunidad la labor que desarrolla el Ministerio Público Fiscal.

Acompañaron al procurador general el Dr. Carlos Enrique Pettoruti, secretario de Política Criminal y el Dr. Mateo Laborde, titular de la Secretaría de Desarrollo y Seguimiento del Proyecto Institucional.