Fotos y video de la Misa Ricotera en Olavarría para despedir al Indio Solari

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Por En Linea Noticias 0

Imágenes: Mauricio Latorre para En Línea

La muerte de Indio Solari provocó este viernes escenas de profunda emoción en distintos puntos del país. En Olavarría, la despedida tuvo un significado especial: cientos de seguidores se congregaron frente al ex Hotel Savoy, en la esquina de Belgrano y Moreno, para participar de una verdadera misa ricotera en homenaje al histórico líder de Los Redondos.

Entre 300 y 400 personas se acercaron al lugar para cantar, compartir recuerdos y rendir tributo al músico cuya muerte fue confirmada este viernes luego de que los resultados preliminares de la autopsia determinaran que sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico.

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