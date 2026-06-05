Wesner despidió al Indio Solari con una foto histórica y una frase de una de sus canciones

El fallecimiento de Indio Solari continúa generando repercusiones en distintos ámbitos y también entre dirigentes políticos de Olavarría. Uno de los mensajes que llamó la atención en las últimas horas fue el publicado por el intendente municipal Maximiliano Wesner en sus redes sociales.

“Las despedidas son esos dolores dulces”, escribió el jefe comunal, citando una frase asociada a la obra del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía tomada años atrás, en la que se observa a Wesner junto a otros jóvenes compartiendo un encuentro con Solari.

El mensaje se sumó a las numerosas expresiones de pesar que se multiplicaron durante la jornada tras conocerse la muerte del músico, una de las figuras más influyentes del rock argentino.

En Olavarría, el nombre de Solari mantiene una relación particular con la historia reciente de la ciudad. Por un lado, por la frustrada presentación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que iba a realizarse en agosto de 1997 y que fue suspendida por decisión del entonces intendente Helios Eseverri. Por otro, por el recital solista que brindó el 11 de marzo de 2017 en el predio La Colmena, una presentación multitudinaria que terminó marcada por la muerte de dos asistentes y que se convertiría en la última actuación en vivo del artista.

En ese contexto, el recuerdo del Indio volvió a ocupar un lugar central en las redes sociales olavarrienses, donde vecinos, seguidores y dirigentes compartieron fotografías, mensajes y homenajes tras conocerse la noticia de su fallecimiento.