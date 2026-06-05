Olavarría y el Indio Solari: las dos caras de una misma historia que marcó el pulso de la ciudad

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La relación entre Olavarría y Carlos Alberto «El Indio» Solari quedó grabada de manera definitiva en la historia de la música y de la propia ciudad a través de dos acontecimientos separados por dos décadas. Dos momentos que transformaron el ritmo local y que, con el paso de los años y la reciente desaparición física del artista, adquieren una dimensión aún mayor en el análisis del fenómeno cultural más grande del rock argentino.

El primer capítulo se remonta a agosto de 1997, cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tenían programado un doble concierto en el gimnasio del Club Estudiantes. Aquella convocatoria se vio truncada por una decisión oficial: el entonces intendente Helios Eseverri dictó un decreto que prohibió la realización de los espectáculos, bajo el argumento de resguardar la seguridad local ante la llegada masiva de seguidores. La situación derivó en una conferencia de prensa histórica transmitida en vivo por televisión, donde los integrantes de la banda expusieron su postura ante el país, convirtiendo a Olavarría en el epicentro de un debate nacional sobre la censura y la masividad del rock.

Veinte años después, el 11 de marzo de 2017, la historia sumó su segundo y definitivo capítulo. Ya en su etapa solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el Indio Solari concretó su regreso a la ciudad en el predio rural «La Colmena». El encuentro se transformó en el recital más concurrido de la historia de la música argentina, modificando por completo la infraestructura y la dinámica urbana durante varias jornadas. Este concierto, que a la postre significaría la última presentación en vivo del vocalista sobre un escenario, se mantiene como un punto de inflexión social y cultural cuyo impacto sigue bajo análisis permanente por la magnitud de lo acontecido.