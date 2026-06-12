Gran expectativa por la edición número 100 del festival «Box al estilo de Carlos López» en El Fortín

Imágenes Mauricio Latorre

Se realizó la presentación oficial de la histórica edición número 100 del festival «Box al estilo de Carlos López», un hito para el pugilismo amateur de la ciudad y la región. La conferencia de prensa tuvo lugar en las instalaciones del club El Fortín, espacio donde se desarrollará la velada este viernes 12 de junio, con una apertura de puertas programada para las 19 horas con las exhibiciones de los gimnasios locales y el inicio de los combates principales a las 21 horas. El evento, que conmemora una década de permanencia en la actividad, contará con una ambiciosa cartelera que incluye disputas de títulos bonaerenses, la liga de las Flores y coronaciones de AMBAPA.

El promotor Carlos López encabezó el anuncio acompañado por entrenadores y boxeadores, oportunidad en la que repasó el esfuerzo que significó alcanzar esta cifra de festivales organizados y el rol del boxeo como contención social. Al respecto, el organizador expresó: «Es un honor formar parte de la historia del boxeo local y consolidar mis eventos como uno de los ciclos amateurs más importantes de la región». Asimismo, recordó el paso de grandes figuras que dieron el salto al profesionalismo tras debutar en sus veladas, señalando que «el boxeo amateur es la verdadera cuna de campeones, el lugar donde nace la disciplina, se construyen los sueños y la pasión que forma a cada boxeador antes de llegar a lo más alto».

Durante la rueda de prensa, López también abordó las motivaciones personales detrás de su constancia en la promoción del deporte y las dificultades del contexto actual para conseguir patrocinadores. «La motivación primero lo empecé a hacer como un hobby que vi que estaba el boxeo muy parado. Después fue el fallecimiento de mi mamá, era muy apegado yo a ella, así que fue una cosa la cual empecé a ocupar mucho la mente», confesó el promotor. Respecto a la realidad comercial de la disciplina, añadió: «El obstáculo que encontrás es que salís a buscar y no se consiguen publicidades. La situación económica del país está muy difícil para todo y los comercios o las empresas no están apoyando, a la cual están viendo que acá salen campeones, salen muy buenos boxeadores».

El festival contará con la presencia destacada de Kevin Cruze, actual campeón argentino de la categoría pesado, quien se encuentra entrenando en Olavarría y brindó su apoyo a la organización. «Felicitarlo por el festival número 100, que no cualquiera puede llegar a hacerlo; él lo hacía mes por medio y es algo que no se ve en varias ciudades», destacó el campeón. En sintonía con la necesidad de potenciar la actividad local, Cruze dejó un mensaje para el ambiente pugilístico de la ciudad: «Le digo a la gente de Olavarría que se unan, porque es la única forma de poder sacar el boxeo adelante. Realmente no tiene el valor que tiene que tener acá en Olavarría».

La velada del viernes se perfila con una alta exigencia organizativa debido a la gran cantidad de combates previstos en el programa, lo que requerirá una logística estricta coordinada junto a la Comisión Municipal de Box. Sobre este aspecto, Carlos López detalló la metodología de trabajo para garantizar la agilidad del espectáculo: «Vamos a agotar todas las posibilidades para hacerlo lo más rápido posible. Si trabajamos como lo tengo planeado, vamos a estar sacando entre cuatro o cinco peleas por hora porque yo lo quiero terminar sí o sí a la una de la mañana». El cierre de la noche estará a cargo del olavarriense Franco Lafitte, quien viene de combatir en Uruguay y disputará el título bonaerense ante Axel Álvarez, de Tandil.