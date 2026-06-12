La Beriso se presenta esta noche en Olavarría

La banda de rock La Beriso brindará un recital este viernes 12 de junio a las 21:00 en las instalaciones del Complejo Norte, ubicado en la avenida Ituzaingó 4625. La apertura de las puertas del predio está programada para las 20:00 y el espectáculo es apto para todo público.

Las entradas de forma digital se pueden adquirir a través de la plataforma web ArTicket, con un valor inicial de 50.000 pesos. Para la compra online se habilitaron diferentes opciones de financiamiento que incluyen cuatro cuotas sin interés mediante el Banco Provincia de Buenos Aires y tres cuotas sin interés con tarjeta Fava. También se aceptan pagos con tarjetas de crédito, débito, aplicaciones bancarias y la plataforma Mercado Pago. Desde la organización recordaron que los pases son nominales, por lo cual se requiere registrar los datos del comprador y de cada asistente, y advirtieron evitar sitios no oficiales para eludir fraudes con los códigos QR.

Por su parte, la venta de entradas anticipadas en formato físico en la ciudad de Olavarría se realiza de manera presencial en Tecnocentro, en el local de Rivadavia 3065. En la región, los puntos habilitados se encuentran en Azul (Disquería Liverpool, Moreno 626), Bolívar (PC Cell, calle Olavarría 112), Necochea (ADN Store, calle 61 N° 2813) y Mar del Plata (La Casa de las Guitarras en Belgrano 3420 y Fava Central en Luro e Independencia). Los puntos de venta físicos operan exclusivamente con pago en efectivo, con la única excepción de la casa central de Fava en Mar del Plata, donde se admiten tarjetas.