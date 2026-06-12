Consejeros y consejeras superiores y académicos de la universidad nacional del centro de la provincia de buenos aires de la sede Olavarría repudiaron las expresiones que un docente de la facultad de ciencias de la salud dirigió contra una estudiante de tercer año de medicina . el hecho investigado ocurrió el viernes 5 de junio durante una clase de módulo 6.

según explicaron los firmantes del comunicado en base a la reconstrucción de los testimonios de quienes estaban en el aula, la alumna realizó una observación sobre las actualizaciones en la guía para el tratamiento del asma . ante esto, señalaron que la respuesta del docente fue: «a esta hay que matarla, cargarla en el baúl de un falcon verde y tirarla por ahí».

los representantes universitarios afirmaron que el hecho constituye un acto de violencia que condensa violencia de género y la reivindicación de prácticas del terrorismo de estado . en el documento indicaron que la mención del vehículo remite al secuestro y la desaparición forzada de personas durante la última dictadura cívico-militar , al tiempo que consideraron la frase como una forma de disciplinamiento hacia las mujeres.

a su vez, los consejeros respaldaron la intervención de la facultad de ciencias de la salud, que aprobó la resolución número 51/26 para incorporar los antecedentes en el legajo del docente . al respecto, aclararon que la renuncia presentada por el profesor no cierra el caso ni extingue las responsabilidades colectivas e institucionales . el texto también sumó el repudio aprobado por unanimidad por todos los bloques del honorable concejo deliberante local.

entre las solicitudes presentadas, el espacio pidió la intervención formal del consejo superior de la unicen , que los antecedentes se consideren en futuras designaciones docentes , la aplicación obligatoria de la ley micaela , el fortalecimiento del protocolo contra la violencia de género y la creación de instancias de formación en derechos humanos.