Reclamo vecinal por el estado de la avenida Colón pasando la ruta 60

Vecinos de la prolongación de la avenida Colón expresaron su malestar por el estado de la calzada pasando la ruta provincial 60. Según señalaron a este medio, las condiciones de transitabilidad son deplorables debido a la acumulación de barro y pozos en un tramo de mil metros posterior al cruce de la ruta.

Un habitante de la zona describió que el sector es «chocolate puro» y detalló que los inconvenientes viales persisten desde hace un año y medio sin recibir respuestas oficiales. El reclamo se profundizó tras un siniestro vial ocurrido recientemente, cuando un adulto mayor que circulaba en bicicleta perdió el control del rodado y cayó al suelo tras resbalar en el barro acumulado.

De acuerdo con los testimonios recabados, la problemática se origina por el desborde de un canal que inunda la arteria y genera grandes baches. Los vecinos criticaron la falta de mantenimiento municipal y señalaron que la situación podría mejorar con trabajos básicos de entoscado.