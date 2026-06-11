Sesión en el Concejo Deliberante: repudio a un docente de la UNICEN y pedidos de informes al Municipio

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría realizó este jueves la séptima sesión ordinaria del período deliberativo 2026 en el recinto del Centro de Convenciones Olavarría (CCO), donde se aprobaron diversos proyectos impulsados por los bloques políticos.

Entre las iniciativas aprobadas, el cuerpo legislativo expresó su repudio a los hechos ocurridos el pasado viernes 5 de junio en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, donde una estudiante recibió expresiones agraviantes e intimidatorias por parte de un docente. El proyecto fue presentado por el bloque Fuerza Patria.

Por otra parte, se aprobaron distintas declaraciones de Interés Legislativo Municipal. A propuesta de los bloques PRO y Juntos por Olavarría, se reconoció el 60° aniversario de Lucha Contra el Cáncer Olavarría, que se conmemorará el próximo 24 de junio. El bloque Fuerza Patria promovió la declaración de interés del proyecto educativo «Multimedio Secundaria 7» y del 4° Encuentro Regional de Ensambles de Guitarra, programado para el 23 de octubre. En tanto, el bloque UCR impulsó la declaración de interés para el 3° Encuentro de Danzas Árabes de Olavarría, que se realizará el 27 de junio en el Teatro Municipal.

A partir de una iniciativa de Fuerza Patria, se aprobó la distinción de Vecino Destacado para Roberto «Tito» Rosello, en reconocimiento a su trayectoria en la comunidad local.

En cuanto a las solicitudes al Departamento Ejecutivo, el bloque UCR obtuvo el acompañamiento para exigir tareas de mantenimiento de calles en España y 25 de Mayo, entre 130 y 136, en el barrio Matadero; en Elpidio González, Lisandro de la Torre y Rocha Enecait, en el barrio Trabajadores; y trabajos de limpieza de desagües pluviales en Benito Machado e Ignacio Rivas, en el barrio Isaura. El mismo bloque impulsó un pedido de informes sobre la obra de ampliación de la red cloacal en avenida Pellegrini, entre Canaveri y Rendón.

Por su parte, los bloques PRO y Juntos por Olavarría promovieron una solicitud de informes sobre el funcionamiento de la Dirección de Bromatología Municipal y el área veterinaria.

Finalmente, el bloque La Libertad Avanza logró la aprobación de dos proyectos de comunicación: uno para manifestar preocupación por la suspensión de la sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires donde se iba a tratar la situación de IOMA, y otro vinculado al estado del paredón del Corralón Municipal.