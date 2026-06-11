Oposición junta firmas para frenar el aumento de tasas municipales en Olavarría

Los bloques Pro y Juntos por Olavarría iniciaron una campaña de recolección de firmas virtuales orientada a frenar futuros aumentos en las tasas municipales en el partido de Olavarría. La iniciativa se canaliza a través de un formulario digital y busca el acompañamiento de vecinos y contribuyentes para solicitar que se mantengan los valores actuales de los tributos locales hasta el 31 de diciembre.

Desde el espacio político argumentaron que el incremento proyectado en la recaudación municipal no se traducirá en la realización de obras públicas ni en mejoras estructurales para el partido, sino que se destinará al sostenimiento del gasto corriente y al aumento de las bonificaciones destinadas a los funcionarios de la gestión.

Asimismo, los concejales de la oposición señalaron las deficiencias actuales en las prestaciones de la comuna, al sostener que los servicios que brinda el Municipio se encuentran lejos de ser eficientes. En ese sentido, remarcaron que, de concretarse la suba, la administración contará con un mayor presupuesto pero mantendrá el mismo nivel de servicios en áreas como limpieza y seguridad, sin la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura.

Para manifestar el apoyo a la petición, los impulsores de la campaña pusieron a disposición un formulario web donde los ciudadanos pueden registrar su firma para exigir el congelamiento de las tasas hasta fin de año.