Mauricio Gogorza es el nuevo director del Teatro Municipal

El Teatro Municipal de Olavarría cuenta con un nuevo director tras permanecer un año sin una autoridad a cargo. El cargo será ocupado por el gestor cultural Mauricio Gogorza, según confirmaron fuentes municipales.

Gogorza se desempeña como gestor cultural en el espacio Chamula Tierra de las Artes, es director de una productora teatral independiente y trabaja como técnico de patinaje artístico en el Club Boca Juniors. Las autoridades locales prevén oficializar su designación en las próximas horas.

La dirección del teatro se encontraba vacante desde la salida de Karina Ostertag, quien cumplió funciones en el lugar desde 2003 y ejerció el cargo de directora desde 2005. Ostertag fue desplazada en mayo de 2025, tras haber continuado en su puesto bajo diferentes administraciones municipales y conducciones del área de Cultura. El decreto de su remoción se había firmado el 17 de febrero de ese año.

Desde ese desplazamiento, el puesto no había sido cubierto, situación que se modificó con la incorporación de Gogorza a la gestión del espacio cultural.