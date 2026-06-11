Se inauguró la 3ª Expo Educativa «Olavarría estudia» en el Salón Rivadavia

Imágenes Mauricio Latorre

Este jueves por la mañana comenzó la tercera edición de la Expo Educativa «Olavarría estudia», un evento que se desarrolla ante un marco de alumnos en el Salón Rivadavia. La actividad continuará el viernes 12 de junio en el horario de 9 a 15.

El objetivo del encuentro es promover la oferta educativa de nivel superior, técnica y para el trabajo en el partido de Olavarría. La organización está a cargo del Municipio de Olavarría en conjunto con la Jefatura Regional de Educación, y la propuesta está dirigida a estudiantes de escuelas secundarias, técnicas y agrarias, de gestión pública y privada, así como a la comunidad en general.

En esta oportunidad participan 22 instituciones de formación y 5 áreas municipales, con el propósito de visibilizar las opciones formativas locales y generar un espacio de articulación entre el nivel secundario y la educación superior o laboral.

Como propuesta complementaria, la Coordinación de Turismo realiza recorridos por espacios culturales municipales destinados a estudiantes de la ruralidad y de las localidades del partido. Asimismo, las instituciones participantes dictan charlas y talleres temáticos de manera simultánea.

Para asistir a los talleres y charlas, las personas interesadas deben registrarse previamente a través de los formularios de inscripción dispuestos para cada una de las jornadas.