La Suprema Corte bonaerense confirmó la condena de 16 años contra un olavarriense por abuso sexual y violencia de género

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de un olavarriense condenado por abuso sexual y distintos hechos de violencia de género, por lo que quedó firme la pena de 16 años de prisión que le había sido impuesta en un juicio por jurados realizado en Azul.

La decisión fue adoptada por unanimidad y ratificó lo resuelto anteriormente por la Sala III del Tribunal de Casación Penal.

El hombre había sido condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado contra un menor de edad aprovechando una situación de convivencia preexistente y por encontrarse a cargo de su guarda. También fue hallado responsable de hechos de desobediencia, daño, violación de domicilio, lesiones graves agravadas y amenazas, todo ello en un contexto de violencia de género.

De una lectura de la sentencia a la que accedió En Línea Noticias, surge que la defensa cuestionó la determinación de la pena al sostener que el Tribunal de Casación había eliminado dos agravantes consideradas en la sentencia original: la reiteración de los hechos en el tiempo y la conducta del acusado al momento de ser aprehendido. A partir de ello, solicitó una reducción de la condena.

Sin embargo, la Suprema Corte entendió que esos argumentos no resultaban suficientes para modificar la pena. Los jueces señalaron que la Casación había explicado adecuadamente por qué la sanción debía mantenerse, aun después de descartar esas circunstancias agravantes.

Entre los fundamentos que respaldaron la confirmación de la condena se mencionaron la gravedad de los hechos, el grado de culpabilidad atribuido al condenado, la extensión del daño ocasionado a las víctimas y la adecuación de la pena dentro de los márgenes previstos por la legislación penal.

En su voto, el juez Daniel Fernando Torres sostuvo que la defensa no logró demostrar que la eliminación de las agravantes obligara necesariamente a reducir la pena y remarcó que el tribunal revisor había expuesto razones suficientes para considerar ajustada a derecho la condena de 16 años de prisión.

Con este pronunciamiento, el máximo tribunal bonaerense rechazó el último planteo presentado por la defensa y dejó firme la condena dictada en el marco del juicio por jurados.