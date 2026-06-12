Vecinos reclaman por acumulación de agua y complicaciones para circular en la colectora de Pellegrini y ruta 226

Vecinos y trabajadores de la zona de la colectora de la avenida Pellegrini, bajando hacia el motel 226 y en cercanías al depósito de Arcor, manifestaron su preocupación y malestar por el estado del sector tras las precipitaciones. Según expresaron, la realización de un badén genera una importante acumulación de agua que dificulta notablemente el tránsito de peatones y ciclistas.

Un trabajador del sector detalló que una tornería ubicada en las inmediaciones colocó vallas sobre el sector de la vereda, que es de pasto, para evitar que camiones y otros vehículos se suban a estacionar. Si bien los vecinos se mostraron de acuerdo con delimitar el espacio peatonal, advirtieron que la obra realizada en la calle complejiza la situación los días de lluvia.

«Hicieron un badén y no se arregla, por lo que se llena de agua. Cuando llueve quedan como 30 centímetros de agua, o un poco más», explicó uno de los damnificados. A raíz de esto, quienes circulan habitualmente en bicicleta para concurrir a sus puestos laborales en las empresas de la zona se ven imposibilitados de pasar.

A través de un registro fotográfico enviado a este medio, reflejado en la foto, se puede observar el estado de la arteria con pozos y acumulación de agua, además del bloqueo con ramas y postes en la zona lateral. Los usuarios de esta vía solicitan una pronta solución para garantizar la correcta circulación en un sector con alto tránsito logístico e industrial.