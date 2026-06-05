El video que repasa las imágenes del recital del Indio Solari en 2017

El último paso de Carlos «Indio» Solari por los escenarios quedó registrado en un material audiovisual producido a partir de los archivos de aquella jornada de marzo de 2017 en el predio «La Colmena». El contenido sintetiza el movimiento de la multitud y las características del montaje técnico desplegado en la ciudad.

El documento multimedia compila secuencias de la previa del espectáculo, el ingreso del público por las arterias habilitadas y los aspectos logísticos que rodearon a la organización del show. El material editado sirve como registro histórico de las dimensiones edilicias y humanas que implicó la producción de un evento de tal envergadura en el contexto local.

El video se encuentra disponible en la presente publicación para repasar los momentos cronológicos clave de un hecho de tránsito masivo que modificó las crónicas periodísticas de la época y permanece como el último registro directo del artista ante su público.