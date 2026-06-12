Secuestraron dos caballos sueltos que representaban un riesgo para el tránsito

Personal de la Secretaría de Protección Ciudadana intervino durante la tarde de este miércoles tras detectar la presencia de dos caballos sueltos en la vía pública en las inmediaciones del cruce de las avenidas Del Valle y Eva Perón.

Según se informó desde el Municipio, los animales se encontraban sin ninguna persona responsable a cargo, situación que generaba un riesgo tanto para los automovilistas como para los peatones que circulaban por el sector.

Ante esta situación, se dispuso el traslado de ambos equinos al Bioparque Municipal La Máxima, donde permanecerán bajo resguardo hasta que se pueda determinar su procedencia o identificar a sus propietarios.

Las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Faltas Municipal, que deberá intervenir en relación con la situación de los animales y la eventual responsabilidad de sus dueños