Intentó robar un calefactor de un edificio municipal, escapó corriendo y fue aprehendido

Un joven de 20 años fue aprehendido en la noche del miércoles luego de ser sorprendido cuando intentaba escapar con un calefactor que había sustraído de un edificio municipal ubicado en el barrio Alberdi.

El hecho se registró en el inmueble situado en la esquina de Pourtalé y San Martín, donde funcionó la Escuela Municipal de Artes Plásticas y que actualmente pertenece a la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Según se informó desde el Municipio, personal de la Secretaría de Protección Ciudadana que realizaba recorridas preventivas por el sector fue alertado sobre la presencia de una persona que había violentado una puerta del edificio e intentaba retirarse con un calefactor.

Al advertir la llegada de los agentes de seguridad, el sospechoso descartó el elemento sustraído y emprendió la fuga en dirección al Corsódromo Municipal. Sin embargo, fue interceptado a pocos metros con la colaboración de efectivos policiales que prestaban servicios adicionales para el Municipio.

Por el hecho se inició una causa caratulada «robo agravado en grado de tentativa», con intervención de la UFI Nº 10, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte. El acusado fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia.