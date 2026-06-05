El Senado aprobó un proyecto para ampliar la Cámara Federal de Mar del Plata y beneficiar a Olavarría y la región

El Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley impulsado por el senador nacional Maximiliano Abad que propone ampliar la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata mediante la creación de una nueva Sala con jueces y estructura propia. La iniciativa resulta de especial interés para Olavarría y otras ciudades del centro bonaerense, ya que forman parte de la jurisdicción de ese tribunal.

La propuesta obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados. El objetivo es fortalecer el funcionamiento de un órgano judicial que concentra apelaciones provenientes de ocho juzgados federales y cuya jurisdicción abarca cerca del 40% del territorio de la provincia de Buenos Aires.

Durante el debate legislativo, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Alejandro Tazza, describió la situación que atraviesa el tribunal y advirtió sobre el incremento sostenido de expedientes.

“Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo el magistrado durante su exposición ante las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Al defender la iniciativa en el recinto, Abad destacó que “la creación de una Sala adicional en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con nuevos jueces y estructura propia, es una gran noticia para los bonaerenses”.

Según se informó durante el tratamiento del proyecto, mientras en sus primeros años la Cámara recibía alrededor de 700 expedientes anuales, durante 2025 la cifra alcanzó los 8.900 casos, lo que representa un crecimiento superior al 1.100%. A ello se suma que durante los últimos 18 años el tribunal funcionó con apenas dos magistrados.

La necesidad de ampliar la estructura judicial había sido planteada en distintas oportunidades por autoridades nacionales, provinciales y municipales, en función del crecimiento de la litigiosidad y de la complejidad de los temas que llegan a la Justicia Federal.

Además de las causas penales, la Cámara interviene en expedientes civiles, comerciales, laborales, previsionales y de salud, materias que han experimentado un marcado crecimiento en los últimos años.

“Esta decisión permitirá descongestionar un tribunal que cubre una enorme extensión territorial y que hoy trabaja al límite de su capacidad”, afirmó Abad.

El senador también remarcó que una parte importante de los expedientes está vinculada con reclamos previsionales y de cobertura médica.

“Se trata de jubilados que esperan un reajuste y de pacientes que reclaman cobertura para tratamientos médicos. Son miles de personas que necesitan respuestas más rápidas y eficaces. Una buena administración de Justicia exige una Justicia eficaz. Y una Justicia es eficaz cuando además de ser justa, es rápida y da las respuestas en tiempo oportuno”, señaló.

De convertirse en ley, la ampliación impactará en toda el área de influencia de la Cámara Federal de Mar del Plata, incluida Olavarría, permitiendo una mayor capacidad de respuesta ante el creciente volumen de causas que llegan al fuero federal.